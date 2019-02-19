В Android Q серьёзно усовершенствуют управление жестами

Программисты нашли ещё одно важное изменение в новом поколении операционной системы от Google.

В Android Q разработчики уберут кнопку "Назад" в системе управления жестами. Об этом сообщают в XDA Developers.

Команда будет выполняться другим образом. Цифровую плашку надо будет оттянуть влево, тогда пользователь вернётся на предыдущую страницу.

Система управления жестами в Android впервые появилась в 2018 году с выходом Pie. Она отличалась от Google тем, что вместо одной кнопки внизу экрана располагались две: плашка и клавиша "Назад".

Ранее стало известно, что в Android Q добавят ночную тему и поддержку 3D-сканера лица. Первая презентация операционной системы пройдёт 7 мая.