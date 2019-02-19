Известно официальное название складного смартфона Samsung

Корейская компания вместе с тремя смартфонами представит революционное гибкое устройство.

Складной смартфон Samsung официально будет называться Galaxy Fold. Об этом сообщил инсайдер Эван Класс в "Твиттере".

Samsung Galaxy Fold — Evan Blass (@evleaks) 19 февраля 2019 г.

Смартфон получит два дисплея. Диагональ первого составит 4,58 дюйма, диагональ второго — 7,3. Первый получит пропорции 21:9 и разрешение 1960x840 пикселей, разрешение второго составит 2152x1536, а соотношение сторон — 4,2:3.

Смартфон будет работать на типовом процессоре Snapdragon 855, объём оперативной памяти составит 8 ГБ. Также он будет оснащён двумя аккумуляторами объёмом 2190 мАч каждый.

Galaxy Fold будет представлен 20 февраля вместе с Galaxy S10. Ранее стали известны цвета и российские цены флагманов.