Galaxy S10 против Xiaomi Mi 9. Какой флагман выбрать?

20 февраля сразу два бренда представляют ультимативные флагманы — Samsung Galaxy S10 (6,1-дюймовый) и Xiaomi Mi 9. Один будет стоить 69 тысяч рублей, другой — около 32 тысяч. Лайф разобрался в ключевых преимуществах на основе уже имеющихся данных и последних слухов и выяснил, в каком случае нужно брать первый смартфон, а в каком — второй.

В сравнении двух новинок хотелось бы избежать сопоставлений по характеристикам и остановиться исключительно на пользовательском опыте. Поговорить о том, что покупатель ощутит после покупки телефона, гораздо важнее, чем считать пиксели или очки в бенчмарках. Тем более что для работы без ограничений достаточно параметров немногим выше среднего: решает не железо, а оптимизация.

Более того, о влиянии характеристик на камеру, производительность и автономность нельзя говорить, не испытав смартфон, возвращаясь к оптимизации. Рассуждать на основе характеристик предшественников тоже неправильно: новые поколения для того и выпускаются, чтобы исправлять ошибки предшественников. Так что этой теме стоит уделить не более одного пункта.

Характеристики

Тезисно, если рассматривать параметры, положение будет таким:

экран Galaxy S10 окажется чуть ярче, чем у Mi 9. Яркость первого — 800 нт, второго — 600. Оба девайса оснастят OLED-экранами, что сэкономит энергию в ночном режиме;

автономность обоих прямо будет зависеть от оптимизации. Объём батареи у S10 — 3400 мАч, у Mi 9 — 3300. В случае с флагманами этого достаточно для суток работы без подзарядки, алгоритмы премиальных моделей разработаны гораздо лучше, чем у бюджетников;

третья камера у обоих телефонов будет широкоугольной. Это позволит делать фото с увеличенным углом обзора. Особенно эффектно получается в узких европейских улочках.

Дальше — исключительно по пользовательскому опыту.

Оболочки

Это сильнейшие стороны и Samsung, и Xiaomi. Здесь силы равны. One UI и Samsung Experience — одни из самых приятных и продуманных прошивок. В них исправлены неудобные моменты из чистого Android — вроде ползунков громкости и кнопки "Назад" в тестовом управлении, а также добавлены новые возможности.

"Радикально переосмысленная", как заявляли разработчики, модель One UI на вид кажется той же Samsung Experience, с более приятной анимацией. Но как только начинаешь ею пользоваться, сразу замечаешь крупные изменения — она гораздо удобнее.

Идея программистов — настроить прошивку так, чтобы при управлении была задействована только нижняя часть экрана. Так, открыв шторку уведомлений, вы увидите сервисные пиктограммы не сверху, а в центре — не нужно будет тянуться пальцем. Также переработали и настройки: разделы показаны в нижней части, а в верхней — большими буквами название текущего раздела.

Второе по важности нововведение — тёмная тема. После её активирования фон шторки уведомлений и фирменных приложений перекрасится в чёрный цвет, а буквы — в белый. Это снизит нагрузку на глаза и уменьшит энергопотребление во всех смартфонах с OLED-экраном, где пиксели могут гореть с разной яркостью.

Из мелких изменений — новый режим Always On, возможность "мобильная клавиатура", позволяющая перемещать её по всему экрану, а также автоматическая оптимизация сцены в приложении камеры: алгоритмы определят формат съёмки и оптимизируют под него параметры.

MIUI 10 претерпела масштабные изменения по сравнению как с предшественницей — MIUI 9, так и с чистым Android 9 Pie. Это одна из самых продуманных оболочек, в которой полно приятных мелочей, хоть и дизайн на любителя.

Удобнее всего тут переосмыслили ползунки громкости. Во-первых, они широкие — это упрощает настойку. Во-вторых, чтобы посмотреть все параметры, не нужно открывать меню настроек.

Также в оболочке много приятных деталей. К примеру, если вы делаете селфи на вытянутой руке с большого смартфона и вам неудобно тянуться до кнопки затвора, можно активировать другую и расположить её в удобном месте. Для этого свайпните от основной кнопки вверх, вы увидите колечко, его и надо переместить так, как вам удобно.

Ночной темы в MIUI 10 пока нет. Она эксклюзивно будет в Mi 9 EE, премиальном смартфоне серии. Когда она появится в других моделях, информации нет. Впрочем, велика вероятность, что при переходе на Android 10 Q это оформление будет доступно во всех моделях. В этой версии операционной системы она предустановлена.

Самое спорное решение — кастомизация панели многозначности. Здесь открытые приложения отображены в виде плитки. С одной стороны, так пользователь видит содержимое каждой запущенной программы, с другой — при наличии большого телефона неудобно открывать приложения, расположенные вверху.

Вырезы

Здесь силы опять равны. Xiaomi Mi 9 выйдет с каплевидным вырезом, Galaxy S10 — с "дырявым" экраном. Оба решения актуальны на 2019 год. Второе кажется более революционным, но на деле не даёт никакого преимущества.

Во время просмотра видео вы не ощутите разницы. Ролики в 1080p воспроизводятся в пропорции 16:9 — в обоих случаях по краям вы увидите чёрные полосы.

В плане игр всё индивидуально и потому непредсказуемо. Разработчики индивидуально оптимизируют игры под разные телефоны. Так, на OnePlus 6T Asphalt 8 воспроизводится в пропорции 19,5:9, а вырез занимает мёртвую область. PUBG же воспроизводится в формате 18:9, и в области камеры появляется чёрная полоса. Потому что в 19,5:9 "капля" закрывала бы кнопку "выстрел", которая расположена как раз в этой области.

Предсказать, как игры будут оптимизированы под эти смартфоны, невозможно. Honor View 20 воспроизводит PUBG в формате 19,5:9, и камера частично закрывает кнопку инвентаря. Что будет с S10, непонятно. У него камера расположена не слева, как у Honor, а справа, где в меню расположена кнопка начала матча, а в игре — никнеймы команды.

В общем, при выборе смартфона явно не стоит относиться серьёзно к этому элементу экстерьера. Смотрится ли "дырявый" дисплей эффектно? Да. Даёт ли это новый пользовательский опыт? Нет. Абсолютно эфемерное решение, с выдуманными преимуществами, ни в чём не превосходящее каплевидный вырез. Так что тут силы равны.

Сканер отпечатка

В Galaxy S10 сканер отпечатка — действительно сильная сторона. Там стопроцентно будет стоять ультразвуковой внутриэкранный датчик. Он определит даже мокрый или липкий палец владельца, с чем испытывают трудности актуальные оптические сканеры.

В Mi 9 стоит оптический сканер отпечатка. И в этом плане Xiaomi без шансов проигрывает Samsung. Датчик может быть каким угодно быстрым, в плане практичности он точно уступит конкуренту. Для разблокировки по оптическому сенсору палец должен быть идеально чистым, иначе придётся вводить пароль.

Другие возможности

Galaxy S10 сможет подзаряжать от корпуса устройства с поддержкой стандарта Qi. Вместе с телефоном компания выпустит убийц AirPods — Galaxy Buds, кейс которых поддержит беспроводную зарядку. Так что как минимум на небольшой промежуток времени эти аксессуары захватят информационное пространство.

У Xiaomi Mi 9 из фишек быстрая беспроводная зарядка, что будет и в S10, а также аналог Huawei GPU Turbo — Game Turbo. Эта программная возможность увеличивает производительность смартфона.

Пока складывается такая картина: Xiaomi Mi 9 просто предложит все базовые возможности на топовом уровне, а Galaxy S10 удивит новыми необычными функциями. Если вам нужен просто хороший телефон с достойным интерфейсом, ваш выбор — Mi 9. Если вы стремитесь получить всё, что могут предложить вендоры, опробовать новые возможности и получить смартфон с необычной внешностью, для вас сделан Galaxy S10.