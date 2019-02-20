Складной смартфон Samsung Galaxy Fold представлен официально

Кроме революционного форм-фактора он интересен количеством камер и переосмысленной многозадачностью.

Samsung представила складной смартфон Galaxy Fold на презентации в Сан-Франциско.

При раскрытии смартфон превращается в планшет, в сложенном состоянии им удобно управлять одной рукой. При этом его удобно носить в кармане. Он будет доступен в четырёх цветах: чёрном, серебристом, жёлтом и фиолетовом.

Смартфон получил два экрана — один из них сгибается. Диагональ первого — 4,6 дюйма, диагональ второго — 7,3 дюйма.

Девайс интересен переосмысленной многозадачностью. Большой экран разделяется не по горизонтали, а по вертикали. Его вторая особенность в том, что на экране возможно отобразить сразу три приложения.

Он оснащён мощнейшим 7-нанометровым процессором и 12 ГБ оперативной памяти. В нём две батареи, одна с каждой половины устройства. Смартфон оснащён шестью камерами: тройной основной, одинарной над маленьким экраном и двойной над большим.

Минимальная стоимость Galaxy Fold составит 1980 долларов, в продажу он выйдет 26 апреля.