Представлены "убийцы" AirPods — беспроводные наушники Galaxy Buds

Samsung показала "убийц" Apple AirPods — Galaxy Buds — на презентации в Сан-Франциско.
Они также представляют собой полностью беспроводные наушники (True Wireless) с кейсом. Его особенность — поддержка стандарта Qi, так он сможет заряжаться беспроводным путём от Galaxy S10.
Аккумулятор позволит аксессуарам работать без подзарядки шесть часов в режиме воспроизведения музыки и пять часов в режиме звонков. Также в них есть поддержка голосового помощника Bixby. Ассистент поддерживает английский, немецкий, испанский и итальянский языки.
Наушники будут доступны в трёх цветах: чёрном, белом и жёлтом. Стоимость Galaxy Buds составит 129 долларов, в продажу они поступят 8 марта.
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