Samsung Galaxy S10 получили эксклюзивный режим Instagram

Сделав снимок или записав видео, вы сможете опубликовать файл в соцсети, не выходя из приложения камеры.

Смартфоны Samsung Galaxy S10 получили режим Instagram. Об этом сообщил производитель на презентации в Сан-Франциско.

Режим встроен в приложение "Камера". Прямо оттуда вы сможете загрузить снимок и видео в соцсеть, а перед этим отредактировать: добавить текст или стикеры.

Samsung и Instagram заключили партнёрское соглашение. На презентации также присутствовал топ-менеджер по продукту в соцсети Адам Моссери.

Напомним, на презентации компания представила три смартфона Galaxy S10. Они интересны революционным дизайном, обратной беспроводной зарядкой и ультразвуковым сканером отпечатка.