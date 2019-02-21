Названа дата презентации колонки Samsung Galaxy Home

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Названа дата презентации колонки Samsung Galaxy Home

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Фото: © Twitter/The Verge‏

В прошлом году компания анонсировала смарт-колонку с необычным видом. Журналисты узнали, когда её покажут официально.

Смарт-колонка Galaxy Home от Samsung будет представлена в апреле. Об этом сообщил CNet генеральный директор компании Ди Джей Коу.

Устройство было анонсировано в августе 2018 года вместе с Galaxy Note 9. Оно впечатлило необычным дизайном с ножками.

Колонка будет работать с голосовым ассистентом Bixby. Он поддерживает английский, британский английский, немецкий, испанский и итальянский языки. Обзорщики отмечают, что Bixby не готов интегрироваться в колонку.

20 февраля Samsung представила серию Galaxy S10, складной Galaxy Fold и ряд аксессуаров, включая беспроводные наушники Galaxy Buds.

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