Названа дата презентации колонки Samsung Galaxy Home

В прошлом году компания анонсировала смарт-колонку с необычным видом. Журналисты узнали, когда её покажут официально.

Смарт-колонка Galaxy Home от Samsung будет представлена в апреле. Об этом сообщил CNet генеральный директор компании Ди Джей Коу.

Samsung’s Galaxy Home smart speaker will launch by April https://t.co/wfcihyhZ00 pic.twitter.com/PP8SaMKk7k — The Verge (@verge) 20 февраля 2019 г.

Устройство было анонсировано в августе 2018 года вместе с Galaxy Note 9. Оно впечатлило необычным дизайном с ножками.

Колонка будет работать с голосовым ассистентом Bixby. Он поддерживает английский, британский английский, немецкий, испанский и итальянский языки. Обзорщики отмечают, что Bixby не готов интегрироваться в колонку.

20 февраля Samsung представила серию Galaxy S10, складной Galaxy Fold и ряд аксессуаров, включая беспроводные наушники Galaxy Buds.