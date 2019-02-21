Samsung продала 2 миллиарда смартфонов Galaxy

Корейский электронный гигант поделился впечатляющей статистикой продаж на презентации новых устройств.

Samsung продала более двух миллиардов смартфонов Galaxy начиная с 2010 года. Об этом сообщили представители компании на презентации в Сан-Франциско.

Cреди них все смартфоны линеек Galaxy S, Galaxy Note, а также Galaxy A, Galaxy C, Galaxy J и прочих.

При этом компания Apple преодолела отметку в один миллиард проданных устройств в декабре 2014 года. Тогда юбилейным девайсом стал iPhone 6 Plus, сейчас он лежит в коллекции Apple как антиквариат. К показателю в два миллиарда компания приблизилась в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщал Лайф, 20 февраля были представлены юбилейные Samsung Galaxy S10 и складной Galaxy Fold.