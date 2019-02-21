Apple оштрафовали на 450 тысяч рублей за неисправности в iPhone

Экспертиза выяснила, что в некоторых случаях смартфоны компании перестают работать из-за производственного брака.

Пресненский суд Москвы обязал "Эппл Рус" выплатить 450 тысяч рублей пользователям iPhone, чьи устройства перестали работать раньше времени. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гарантийный срок товара составляет 1 год, положенный срок службы — 5 лет. Если девайс выходит из строя раньше времени, производитель несёт ответственность за его целостность. В 2018 году судом были удовлетворены восемь исков потребителей и взысканы денежные средства с производителя на общую сумму более 450 тысяч рублей. В 2019 году вынесены три решения о частичном удовлетворении исковых требований, ещё 10 исков находятся в в процессе разбирательства.

Истцы пользовались Apple iPhone 6 plus 64Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Apple iPhone 6S 64Gb и Apple iPhone 6S 16Gb и другими моделями. Отмечается, что смартфоны перестали работать за пределами гарантийного срока, но в пределах срока службы. Экспертиза выяснила, что причинами неисправности товаров во всех случаях являлся дефект, носящий производственный характер. По этой причине с производителя взысканы: стоимость приобретённого товара, неустойка, компенсация морального вреда, судебные расходы, почтовые расходы, расходы по оплате экспертизы и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.