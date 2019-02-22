Apple Watch спасли пользователя от инсульта

Apple Watch спасли жизнь жителю Сиэтла, предотвратив у него инсульт. Об этом сообщает AppleInsider.
Мужчина наблюдался в клинике из-за проблем с сердцем. В то время как медицинские приборы показывали приемлемые результаты, часы определили нестабильное сердцебиение, что может привести к сердечной недостаточности или инсульту.
Врачи отреагировали на показатели аксессуаров и назначили лечение. Это, скорее всего, предотвратило появление опасной для жизни болезни.
В Сети есть много историй о том, как Apple Watch спасают жизнь пользователям. В них производитель делает большую ставку на датчики, определяющие сердечный ритм и другие данные о здоровье пользователя.
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