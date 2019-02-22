Названы самые популярные гаджеты на 23 Февраля

Среди электроники самыми популярными подарками являются триммеры, беспроводные наушники и портативные колонки.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" в своих интернет-магазинах проанализировала покупки россиян к 23 Февраля.

Самой популярной категорией оказались триммеры. Их продажи за неделю выросли в 8 раз.

На втором месте оказались беспроводные наушники. Их приобретали в 6 раз активнее, чем обычно. Самыми популярными моделями стали Apple AirPods и Elari Nano Pods. На третьем месте расположились портативные колонки. Спрос на них вырос в 5 раз.

Беспроводные наушники набирают большую популярность среди россиян. В 2018 году их продажи в штучном выражении увеличились в три раза по сравнению с 2017 годом.