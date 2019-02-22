Samsung решит главную проблему старых флагманов Galaxy

Владельцы мобильных устройств смогут переназначить кнопку голосового помощника на боковой грани.

Владельцы старых Samsung Galaxy получат возможность переназначить кнопку Bixby. Об этом сообщает GSMArena.

Ранее такая возможность появилась эксклюзивно в Galaxy S10. Пользователи смогут выбрать любые другие приложения, которые будут открываться по одинарному или двойному нажатию. Она точно будет доступна серии S9 и Note 9. Официальная дата выката функции не сообщается.

Ранее отключить или переназначить кнопку Bixby можно было только с помощью стороннего софта. Пользователям этот элемент экстерьера доставляет неудобство.