В iOS 12.2 нашли важную функцию, о которой Apple не говорила

Сайтам станет сложнее собирать данные о пользователе. Это ускорит загрузку страниц.

Apple усовершенствовала защиту от слежки за пользователями iPhone на Safari в iOS 12.2.

Владельцам сайтов станет труднее собирать данные о посетителях. Теперь в браузере установлено максимальное время хранения cookie-файлов — до семи дней. Также сайтам теперь запрещено использовать наборы cookie, собранные другими сайтами.

Это также увеличит скорость загрузки страниц. Нововведение предотвратит показ таргетированной рекламы на сайтах, которые владелец iPhone посещает впервые.

Ранее Apple отказалась от функции Do not Track в Safari, которая также должна была предотвращать сбор данных о пользователе. Она оказалась неэффективной.

Сейчас iOS 12.2 находится в бета-тестировании. Ожидается, что стабильная версия выйдет 25 марта, сразу после презентации компании.