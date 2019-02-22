В Samsung Galaxy S10 появилась проблема с экраном

При ярком свете на дисплее просвечивается прямоугольник в области подэкранного сканера отпечатка.

У некоторых Galaxy S10 на экране начал проявляться прямоугольник, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка. Дефект заметили журналисты сайта Area Mobile.

Прямоугольник видно только при ярком внешнем освещении и под определённым углом. Насколько массова эта проблема, неизвестно. Возможно, она есть только у тестового образца для Area Mobile. Сейчас смартфоны есть только у блогеров и журналистов.

Ультразвуковой сканер отпечатка — одно из главных нововведений в Galaxy S10. Этот датчик удобнее оптических — он распознает даже мокрый или липкий палец владельца. Смартфоны представили 20 февраля, в России они станут доступны 8 марта, цены уже известны.