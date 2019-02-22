Стало известно название складного смартфона Huawei

Ещё один крупный производитель смартфонов готовится представить гибкое мобильное устройство.

Складной смартфон Huawei получит название Mate X. Об этом сообщил инсайдер Вениамин Гескин со ссылкой на другой аккаунт в "Твиттере".

Устройство представят на MWC. Слухи о нём ходили в Сети целый год. Характеристики девайса неизвестны. Гескин говорит, что аппарат получит поддержку 5G.

Ранее Samsung представила складной смартфон Galaxy Fold. Он оснащён двумя экранами и переосмысленной многозадачностью: большой экран разделяется не по горизонтали, а по вертикали, кроме того, на экране возможно отобразить сразу три приложения.