Стало известно название складного смартфона Huawei

Складной смартфон Huawei получит название Mate X. Об этом сообщил инсайдер Вениамин Гескин со ссылкой на другой аккаунт в "Твиттере".
HUAWEI Mate X - World's Fastest Foldable 5G Phone— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 22 февраля 2019 г.
(via https://t.co/rHsmIGed5G) pic.twitter.com/1K8Wlcip7I
Устройство представят на MWC. Слухи о нём ходили в Сети целый год. Характеристики девайса неизвестны. Гескин говорит, что аппарат получит поддержку 5G.
Ранее Samsung представила складной смартфон Galaxy Fold. Он оснащён двумя экранами и переосмысленной многозадачностью: большой экран разделяется не по горизонтали, а по вертикали, кроме того, на экране возможно отобразить сразу три приложения.
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