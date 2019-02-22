Стало известно название складного смартфона Huawei

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Стало известно название складного смартфона Huawei

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Фото: © Twitter/Ben Geskin

Ещё один крупный производитель смартфонов готовится представить гибкое мобильное устройство.

Складной смартфон Huawei получит название Mate X. Об этом сообщил инсайдер Вениамин Гескин со ссылкой на другой аккаунт в "Твиттере".

Устройство представят на MWC. Слухи о нём ходили в Сети целый год. Характеристики девайса неизвестны. Гескин говорит, что аппарат получит поддержку 5G.

Ранее Samsung представила складной смартфон Galaxy Fold. Он оснащён двумя экранами и переосмысленной многозадачностью: большой экран разделяется не по горизонтали, а по вертикали, кроме того, на экране возможно отобразить сразу три приложения.

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