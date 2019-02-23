Назван самый популярный iPhone в России

Рейтинг ожидаемо возглавил подешевевший смартфон Apple 2016 года. Он по-прежнему актуален.

Аналитическая компания DeviceAtlas составила рейтинг самых популярных смартфонов по странам. В России первое место занял iPhone 7.

Его доля составила 7,18%. На втором месте расположился iPhone 6, на третьем — iPhone 6S. Топ-10 замыкает iPhone 5, смартфон 2012 года. Устройства 2018 года не попали в список — XS, XS Max и XR заняли 14-е, 16-е и 17-е места соответственно.

Осенью прошлого года iPhone 7 был признан самым популярным смартфоном в мире. Его доля составила 15,40%. За ним шли iPhone 7 Plus и 6S.