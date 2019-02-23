Блогер показал, как Apple стала самой инновационной компанией в мире

Менее чем за 10 лет компания стала лидером по капитализации, обогнав Coca-Cola, Intel, Disney, Microsoft и другие популярные бренды.

Пользователь "Твиттера" создал видео, в котором показал, как Apple стала лидером по капитализации, обогнав десятки компаний.

Юзер с никнеймом Nick D опубликовал ролик, где показал, как менялся рейтинг самых дорогих компаний в мире в период с 2000 по 2019 год.

Apple попала в топ в 2011 году после релиза iPhone 4S. В 2012-м она поднялась с 5-го на 2-е место, а в 2013-м стала лидером и ушла в отрыв.

В этом году положение компании нестабильно. В начале января ее акции упали после снижение ожидаемой выручки за 1 квартал 2019 года, позже в рейтинге самых инновационных компаний она опустилась с 1-го на 17-е место.