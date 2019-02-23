Блогер показал, как Apple стала самой инновационной компанией в мире

Пользователь "Твиттера" создал видео, в котором показал, как Apple стала лидером по капитализации, обогнав десятки компаний.
This is wild pic.twitter.com/HKZkPTaSsb— Nick D 🍝 (@ndimichino) 21 февраля 2019 г.
Юзер с никнеймом Nick D опубликовал ролик, где показал, как менялся рейтинг самых дорогих компаний в мире в период с 2000 по 2019 год.
Apple попала в топ в 2011 году после релиза iPhone 4S. В 2012-м она поднялась с 5-го на 2-е место, а в 2013-м стала лидером и ушла в отрыв.
В этом году положение компании нестабильно. В начале января ее акции упали после снижение ожидаемой выручки за 1 квартал 2019 года, позже в рейтинге самых инновационных компаний она опустилась с 1-го на 17-е место.
- Популярные
- По времени