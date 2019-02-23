Названа дата презентации ASUS ZenFone 6

На этот раз производитель решил показать новые устройства не на всемирной выставке в Барселоне.

Серия смартфонов ASUS ZenFone 6 будет представлена 14 мая в Валенсии, Испания. Об этом сообщает lowyat.net.

Компания отказалась от презентации на выставке MWC, которая пройдёт в конце февраля в Барселоне. Количество смартфонов, позиционирование и характеристики не сообщаются. Предположительно, это будут флагман, средний класс и среднебюджетник.

Ранее один из смартфонов появился на фото. Судя по слитым в Сеть снимкам, девайс получит экран без вырезов под переднюю камеру и толстые верхнюю и нижнюю рамки.

Ранее Лайф назвал устройства, которые могут стать конкурентами Samsung Galaxy S10. Флагманский ZenFone 6 может стать одним из них. ZenFone 5Z был самым доступным смартфоном с флагманским чипом Snapdragon 845 до выхода Xiaomi Mi MIX 2S и Pocophone F1.