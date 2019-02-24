Представлен обновлённый слайдер Xiaomi с поддержкой 5G

В смартфоне китайской компании также обновлён процессор. Теперь там стоит чип последнего поколения.

Xiaomi представила обновлённый слайдер Mi MIX 3 с поддержкой 5G на выставке MWC 2019.

В смартфоне также обновлена начинка. 5G-версия будет работать на процессоре Snapdragon 855. Остальные характеристики останутся такими же. Устройство представили осенью прошлого года. Напомним, в комплекте лежит беспроводная зарядка.

Также представители Xiaomi продемонстрировали возможности сотовой связи нового поколения. На сцене они совершили видеозвонок.

Стоимость Mi MIX 3 с 5G составит 600 евро, это около 45 тысяч рублей по текущему курсу. Дата выхода девайса не сообщается.