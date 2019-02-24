Samsung показала, как работает складной Galaxy Fold

Революционное мобильное устройство с 7-дюймовым экраном может легко поместиться в карман.

Компания Samsung показала, как работает складной смартфон Galaxy Fold, в рекламном видео.

Он оснащён двумя экранами: маленьким 4,6-дюймовым и большим 7,3-дюймовым. Так, смартфон может предложить дисплей размером как у планшета и легко поместиться в карман.

Это особенно удобно при пользовании картами. В разложенном состоянии на экран попадает больше пространства.

Камеры в сложенном и разложенном состояниях тоже отличаются. Во втором случае у них увеличен угол обзора. Напомним, для съёмки в сложенном и разложенном положениях задействованы разные модули.

Также Galaxy Fold сможет подзарядить аксессуары от корпуса. На видео он подпирал смарт-часы и беспроводные наушники Galaxy Buds.

Galaxy Fold представили 20 февраля. Его цена составит 1980 долларов, девайс должен появиться в продаже в апреле.