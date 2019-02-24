Представлен Nokia 9 PureView с пятью камерами

В этом смартфоне компания ожидаемо уделила много внимания камере. Пейзажи и портреты должны удивить.

HMD Global представила пятикамерный смартфон Nokia 9 PureView на выставке MWC.

Одна из камер — цветная, остальные три — монохромные. С ними получатся фото с более высокой детализацией. Также отмечается, что смартфон удивит качеством фото в портретном режиме: эффект боке будет лучше.

Смартфон получил pOLED-экран с диагональю 5,9 дюйма и разрешением QHD+. Он оснащён процессором Snapdragon 845, аккумулятором на 3200 мАч, внутриэкранным сканером отпечатка и защитой от воды и пыли по стандарту IP67.

Есть поддержка беспроводной зарядки, нет разъёма для наушников. Устройство работает из коробки на Android 9 Pie. Смартфон Nokia 9 PureView будет доступен в синем цвете в модификации 6+128 ГБ. Стоимость девайса составит 599 евро.