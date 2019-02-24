Nokia представила три бюджетных смартфона и кнопочник

Пятикамерный субфлагман — не единственная новинка компании на всемирной выставке.

HMD Global на MWC представила три бюджетных смартфона и один кнопочный телефон.

Nokia 1 Plus

Внешне смартфон похож на другие модели компании. Он получил 5,45-дюймовый экран без вырезов. Разрешение основной одинарной камеры составляет 8 мегапикселей, разрешение селфи-камеры — 5 мегапикселей.

Работает на Android 9 Pie (Go Edition). Это облегчённая версия операционной системы для смартфонов со слабыми характеристиками. Она также включает в себя набор облегчённых приложений Google, которым требуется меньше оперативной памяти.

Смартфон оснащён бюджетным процессором MT6739, ёмкость аккумулятора — 2500 мАч.

Nokia 1 Plus будет доступен в трёх цветах — чёрном, синем и красном. Его цена составит 99 долларов. Он будет доступен для покупки в марте этого года.

Nokia 4.2

Смартфон оснащён 5,71-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом. Работает на бюджетном чипсете Snapdragon 439.

Разрешение основной камеры составляет 13+2 МП, второй сенсор нужен для определения глубины резкости. Есть ночной режим для съёмки в условиях недостаточной освещённости. Разрешение фронтальной камеры — 8 МП. Есть разблокировка по лицу и NFC. Смартфон работает на Android 9 Pie.

Nokia 4.2 станет доступен в апреле. Он выйдет в чёрном и розовом цветах. Стоимость смартфона на 2+16 ГБ составит 169 долларов, на 3+32 ГБ — 199 долларов.

Nokia 3.2

Смартфон получил 6,26-дюймовый экран с каплевидным вырезом. На задней панели расположены сканер отпечатка и двойная камера. Также он поддерживает разблокировку по лицу. На боковой грани размещены кнопка Google Assistant и индикатор уведомлений. Смартфон работает на Android 9 Pie.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч обеспечит два дня работы без подзарядки. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 429. Он будет доступен в апреле в двух модификациях: с 16 ГБ накопителя — за 139 долларов, с 32 ГБ — за 169 долларов.

Nokia 210

В телефоне предусмотрен 2,4-дюймовый экран. Он сможет работать около месяца без подзарядки. В нем предустановлены Opera Mini, Facebook и Classic Snake, а также другие приложения, специально оптимизированные под кнопочник.

Телефон будет доступен в трёх цветах — серебристом, чёрном и красном. Его цена составит 35 долларов.

Также HMD показала пятикамерный Nokia 9 PureView. В нём компания ожидаемо уделила много внимания камере. Пейзажи и портреты должны удивить.