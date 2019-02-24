Microsoft представила улучшенную гарнитуру смешанной реальности

Microsoft представила гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2 на выставке MWC 2019.
В ней увеличены угол обзора и разрешение картинки. Ее вес более сбалансирован за счет перемещения аккумулятора в заднюю часть корпуса.
Mixed Reality on Microsoft HoloLens 2 #MWC2019 pic.twitter.com/DGC0jT8w3J— Samuel Burke (@samuelcnn) 24 февраля 2019 г.
Microsoft отказалась от чипов Intel и оснастила HoloLens 2 процессором Snapdragon 850 с более энергоэффективными ядрами ARM. Устройство отслеживает движение глаз для перемещения элементов дополненной реальности. В ней также есть система распознавания лиц Windows Hello.
HoloLens 2 будет доступна в США, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии. Его стоимость составит 3500 долларов.
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