Microsoft представила улучшенную гарнитуру смешанной реальности

В ней вдвое увеличен угол обзора и значительно улучшен показ элементов дополненной реальности.

Microsoft представила гарнитуру смешанной реальности HoloLens 2 на выставке MWC 2019.

В ней увеличены угол обзора и разрешение картинки. Ее вес более сбалансирован за счет перемещения аккумулятора в заднюю часть корпуса.

Microsoft отказалась от чипов Intel и оснастила HoloLens 2 процессором Snapdragon 850 с более энергоэффективными ядрами ARM. Устройство отслеживает движение глаз для перемещения элементов дополненной реальности. В ней также есть система распознавания лиц Windows Hello.

HoloLens 2 будет доступна в США, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии. Его стоимость составит 3500 долларов.