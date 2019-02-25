Представлен Sony Xperia 1 с кинематографическим экраном

Японская компания привезла на всемирную выставку смартфон с радикально переосмысленным дизайном.

Sony представила флагман Xperia 1 на выставке MWC 2019.

Он интересен кинематографическими пропорциями экрана 21:9. Из-за этого смартфон стал длинным. На передней панели также размещена толстая верхняя рамка, никаких вырезов нет. Диагональ дисплея — 6,5 дюйма, он выполнен по технологии OLED.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 855, ёмкость его аккумулятора — 3330 мАч. Он получил тройную камеру с обычным объективом, ультрашироким и телевиком. На нижнем торце расположен USB-C, аудиоджек отсутствует.

Xperia 1 появится в продаже этой весной. Он будет доступен в четырёх цветах: белом, зелёном, чёрном и фиолетовом.