"Oppo" показала свой складной смартфон, и он точная копия Huawei Mate X

Вице-президент "Oppo" Брайан Шен опубликовал в Weibo изображение складного смартфона своей компании, передаёт Tech Radar.
Oppo shows off its own foldable phone https://t.co/MEbi8HaWzv pic.twitter.com/VeZnxPoo6y— The Verge (@verge) 25 февраля 2019 г.
Внешне он похож на Huawei Mate X, представленный на MWC. Дисплей разворачивается наружу, в сложенном состоянии камера может использоваться и как фронтальная, и как тыловая.
Характеристики и дата презентации смартфона неизвестны. В прошлом году вице-президент "Oppo" сказал, что компания начнёт выпускать складные смартфоны, когда на них появится спрос.
В феврале были представлены Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold. Станут ли смартфоны с этим форм-фактором массовыми, предсказать трудно. Серьёзным препятствием для достижения этой цели станет цена: первый стоит 2299 евро, второй — 1980 долларов.
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