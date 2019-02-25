"Oppo" показала свой складной смартфон, и он точная копия Huawei Mate X

Дата выхода этого гибкого устройства не называется. Производитель ждёт, пока такие смартфоны наберут популярность.

Вице-президент "Oppo" Брайан Шен опубликовал в Weibo изображение складного смартфона своей компании, передаёт Tech Radar.

Внешне он похож на Huawei Mate X, представленный на MWC. Дисплей разворачивается наружу, в сложенном состоянии камера может использоваться и как фронтальная, и как тыловая.

Характеристики и дата презентации смартфона неизвестны. В прошлом году вице-президент "Oppo" сказал, что компания начнёт выпускать складные смартфоны, когда на них появится спрос.

В феврале были представлены Huawei Mate X и Samsung Galaxy Fold. Станут ли смартфоны с этим форм-фактором массовыми, предсказать трудно. Серьёзным препятствием для достижения этой цели станет цена: первый стоит 2299 евро, второй — 1980 долларов.