В Android-смартфонах нашли вирус, расходующий интернет-трафик и заряд

Вредоносное программное обеспечение используется для накрутки просмотров на рекламных баннерах.

Специалисты компании Moat в ОС Android обнаружили вирус, расходующий интернет-трафик и заряд батареи.

Вредоносное программное обеспечение обнаружено в популярных приложениях, вроде Draw Clash of Clans, Perfect365 и Touch 'n' Beat — Cinema. Оно используется для накрутки просмотров рекламы. После его установки смартфон начинает быстро садиться, перегреваться и медленно работать. Обычному пользователю обнаружить вирус невозможно.

Он показывает скрытую рекламу, расходуя до 10 Гб трафика ежемесячно. Заряд аккумулятора расходуется, даже когда приложения выключены.

В конце прошлого года эксперты Sophos обнаружили вирус и в приложениях из Google Play, тоже накручивающий просмотры на рекламных баннерах. Он аналогично расходует много энергии.