Рабочий гаджет или понты? Зачем возвращаются "раскладушки"

Главные производители мобильных устройств представили аппараты с революционным форм-фактором: фаблеты с большими экранами, которые можно свернуть и положить в карман. Лайф разбирался, что представляют из себя эти гаджеты и каковы их перспективы.

В феврале индустрия смартфонов ожила и начала с самых интригующих анонсов: вместе с обновлёнными классическими флагманами бренды представили складные смартфоны и устройства с 5G. Сначала Samsung на отдельной презентации показала Galaxy Fold, а чуть позже на выставке MWC 2019 Huawei представила собственное видение уникального форм-фактора в виде смартфона Mate X.

Сто в одном

Два смартфона сильно отличаются друг от друга как по дизайну, так и по технологии использования, дают совершенно разный пользовательский опыт. Тем не менее цель этих устройств одна: предложить юзерам большой экран для необходимой работы. Предоставить эту возможность в одном устройстве ни один флагман не мог.

Samsung сделала акцент на цифровых картах, показав их сначала на маленьком экране, а затем на большом. Во втором случае осматривать местность пользователю гораздо комфортнее — телефон выглядит как огромный навигатор. Аналогично и с другими задачами: с крупным экраном гораздо удобнее смотреть видео, читать книги и сидеть в соцсетях. А с новой многозадачностью на экран можно вывести сразу три приложения: например, мессенджер, браузер и YouTube. Самое удивительное, что аппарат, предоставляющий такие возможности, в сложенном состоянии помещается в карман пиджака или джинсов. Это главное, на чём делают акцент производители.

В Huawei смотрели на перспективу и по технической части шагнули заметно дальше, чем в Samsung. "Почему вы всё ещё пользуетесь компьютерами? Наверное, потому, что дисплей смартфона для вас слишком мал. Мы это изменим", — сказал осенью генеральный директор Huawei Ричард Ю и не соврал. Смартфоны поглотили навигаторы, фотоаппараты, MP3-плееры. Возможно, следующими будут планшеты и десктопы.

Разные братья

Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X кардинально отличаются друг от друга принципом сборки. У первого — два экрана, у второго, соответственно, один. У первого камера с одной стороны, у второго — с трёх.

Внешне приятнее смотрится Mate X. Он выглядит изящнее — корпус складывается дисплеем наружу. Mate X позволяет пользоваться техникой по принципу Vivo NEX Dual Display Edition: чтобы сделать основную камеру фронтальной, надо перевернуть телефон в руке и переключить экран. Корпус и рамки у него тоньше, а дисплей даже в сложенном состоянии — больше.

Galaxy Fold раскладывается по другому принципу — сгибается большим экраном вовнутрь, и в таком состоянии задействуется маленький дисплей на спинке корпуса. Над ним расположена фронтальная камера, с обратной стороны — тройная тыльная, над крупным экраном — ещё две фронтальные. Рамки и в согнутом, и в разогнутом положениях гораздо жирнее, чем у Mate X, поэтому он выглядит более старомодно.

В сложенном состоянии оба смартфона оказываются заметно толще обычных. Не может похвастаться габаритами даже Mate X — толщина корпуса в согнутом состоянии у самого тонкого складного смартфона составляет 1 сантиметр.

В будущем мы явно увидим и другие форм-факторы. В Сети уже находили патент смартфона, который можно свернуть в трубочку, или внешне обычного мобильного устройства, складывающегося поперёк. Так что здесь у дизайнеров нет ограничения творческому полёту мысли.

Хорошо не проданное старое

Как ни удивительно, но такие смартфоны выпускались и раньше. Производители не первый год пробуют реализацию этой идеи. В феврале 2013 года компания NEC показала концепт смартфона Medias W с двумя экранами. Идея аналогичная: девайсом можно управлять как обычным телефоном — с помощью одного дисплея, в то время как второй будет убран на заднюю панель. Его также можно разложить, а на дополнительном экране пользователь мог видеть гораздо больше контента. На двух экранах можно было открыть одно приложение, например те же карты или электронную почту: на одном дисплее — список входящих сообщений, а на втором — одно открытое.

Смартфоны с таким форм-фактором не имели успеха по нескольким причинам. Внешне они казались менее привлекательными, чем Galaxy Fold и Mate X. Расстояние между экранами не позволяло комфортно смотреть видео или играть в игру сразу на двух дисплеях. Кроме того, тогда смартфон не был настолько модным и успешным, как продукты конкурентов. В 2013 году эталоном считался 4-дюймовый iPhone 5, а "лопаты" быстро перешли в разряд древних артефактов. Смартфон не позиционировался как аппарат, с которого пользователь потребляет больше всего контента, — основным считался компьютер, а на втором месте после него стояли планшеты. Сейчас законы мобильного рынка изменились: чем больше экран на устройстве, с которого поглощается почти весь контент, тем лучше. Так что у новых складных смартфонов шансов гораздо больше.

Дорогая игрушка

Есть ли у таких смартфонов перспектива? Безусловно, да. Однако выход таких устройств на рынок и высокий спрос на них столкнулись сразу с несколькими сложностями. Во-первых, сборка складного смартфона слишком сложная и затратная. В Huawei отмечают, что компания три года работала над Mate X и что он состоит более чем из ста комплектующих, а это делает смартфон гораздо более хрупким и дорогим в ремонте.

Во-вторых, цена. За Galaxy Fold просят $1980 долларов. За Mate X — уже $2600. Генеральный директор Huawei Ричард Ю заявил, что цены на смартфон не снизятся в ближайшие два-три года именно из-за сложной конструкции. Учитывая не самую простую технологию производства, с невысоким спросом могут столкнуться и в Samsung.

В-третьих, тактильные ощущения. Журналист The Verge Влад Садов заметил, что у Mate X с пластиковым экраном отклик сенсоров чуть хуже, чем у стеклянных дисплеев. Гнуть устройство в руках будет, безусловно, приятно, но сохранится ли при этом быстродействие системы в целом?

Четвёртая проблема заключается уже во вкусах потребителей. Неизвестно, захочется ли им переходить с обычных смартфонов на складные, которые окажутся сложнее в использовании. Главной целью при улучшении устройств было упрощение пользования. Сенсорный экран — вместо кнопок, управление пальцем — вместо стилуса, жесты — вместо кнопки "Домой". Такие изменения избавляли от лишней нагрузки. Встанет ли в этот ряд большой гибкий экран, неизвестно. Сценарий, при котором складной смартфон заменяет ноутбук и планшет, пока слишком утопичен. Если нет, то гибким смартфонам подойдёт описание Стива Возняка, данное функции распознавания улыбки камерой: "Это просто интересная функция, но не инновация".

Какая судьба уготована таким смартфонам — станет ясно уже в ближайшем будущем.