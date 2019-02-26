Названы некоторые характеристики Redmi Note 7 Pro

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Названы некоторые характеристики Redmi Note 7 Pro

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Фото: © Xiaomi

Долгожданный смартфон суббренда Xiaomi засветился в базе данных китайского регулятора.

Среднебюджетный смартфон Redmi Note 7 Pro сертифицирован на TENAA, сообщает Tech Radar.

По полученной информации, он получит 6,3-дюймовый экран и корпус толщиной 8,1 миллиметра. Ёмкость аккумулятора составит 3900 мАч.

Остальные параметры неизвестны. Предположительно, он получит камеру с сенсором Sony IMX586 на 48 Мп и процессор Snapdragon 675.

Ожидается, что Redmi Note 7 Pro будет представлен на этой неделе. Точная дата не называется. Стоимость минимальной комплектации должна составить $240.

Redmi Note 7 представили в начале этого года. Он стоит 200 долларов. Бюджетник интересен качественными дисплеем и камерой, а также современным удобным разъёмом USB-C вместо Micro USB.

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