И они туда же. Представлены смарт-часы с гибким экраном

Не только в смартфонах производители экспериментируют с дисплеями. Экран в этом аксессуаре повторяет контур запястья.

Nubia представила умные часы Nubia Alpha c изогнутым экраном на выставке MWC 2019, передает The Verge.

Скруглённый экран занимает больше места на корпусе. Его разрешение — 960×192 пикселей, что позволяет отображать больше данных: время, уведомление, физическую активность и прочее. Девайс работает на чипе Snapdragon Wear 2100, ёмкость оперативной памяти — 1 ГБ, объём накопителя — 4 ГБ.

Чтобы посмотреть уведомления, не нужно нажимать на кнопки, для этого необходимо просто повернуть запястье — устройство распознает жест и включит экран.

Смарт-часы будут доступны в двух версиях: с сим-картой и без. Цена первой составит 449 евро, цена второго — 549 евро.