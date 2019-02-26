Samsung Galaxy Note 10 может получить четыре камеры

Едва утихли разговоры о модели S10, как в Сети появилась информация о флагмане компании, который будет выпущен в конце лета.

Samsung Galaxy Note 10 может выйти с четырьмя основными камерами. Об этом сообщает издание Sam Mobile. Таким образом, это будет второй смартфон компании с четырьмя камерами, выпущенный в 2019 году. Первым стал Galaxy S10 5G.

Назначение четвёртой камеры и характеристики смартфона не сообщаются. Есть вероятность, что компания выпустит гаджет в двух версиях — с 5G и без. Возможно, в нём будет увеличен экран — с 6,4 дюйма до 6,66. Размер корпуса останется таким же, как и в Galaxy Note 9. Видимо, инженерам удастся разместить увеличенный экран за счёт уменьшения рамок.

Смартфон уже находится в разработке. Его кодовое имя — Da Vinci. По-видимому, таким образом компания намекает на очередное усовершенствование стилуса S Pen. Также ранее сообщалось, что в нем компания откажется от разъёма для наушников, в серии S10 он присутствует. Galaxy Note представят в конце лета. Note 9 с переосмысленным стилусом S Pen презентовали 9 августа 2018 года.