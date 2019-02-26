Хит зимы. Xiaomi Mi 9 раскупили менее чем за минуту

Спрос на новый флагман компании на китайском потребительском рынке оказался очень высоким.

Всю партию Xiaomi Mi 9 на старте продаж в Китае раскупили за 53 секунды. Об этом сообщил бренд в соцсети Weibo.

Продажи начались 26 февраля. Смартфон оснащён тройной камерой с ультрашироким сенсором, топовым чипом Snapdragon 855, 6,3-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором на 3330 мАч. Он также поддерживает быструю и быструю беспроводную зарядки.

На выставке MWC 2019 смартфон был презентован для Европы. Он будет предлагаться в двух комплектациях: 6+64 Гбайт за 449 евро и 6+128 Гбайт за 499 евро. В переводе в рубли это 33 и 37 тысяч соответственно. Дата выхода смартфона в России пока не названа.

Ранее Лайф сравнил Xiaomi Mi 9 и Samsung Galaxy S10 по ключевым особенностям и выяснил, в каком случае надо брать первый, а в каком — второй. Оба смартфона были представлены в один день — 20 февраля.