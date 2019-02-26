Зачем экономить? Продажи дорогих смартфонов резко увеличились

Пользователи стали чаще отдавать предпочтение недешёвым моделям, чтобы получить более качественный аппарат.

Выручка с продаж смартфонов в 2018 году выросла на 5% и достигла 522 миллиардов долларов. Об этом сообщают аналитики GfK.

Одновременно число продаж смартфонов упало на 3%. Исследователи объясняют это ростом продаж смартфонов премиум-класса и снижением спроса на бюджетные модели и устройства среднего класса. Продажи смартфонов дороже 800 долларов в 2018 году выросли на 9% (их доля увеличилась до 12%), а девайсов за 150–400 долларов всего на 2%. Значительную роль в этом сыграли iPhone.

Аналитики уверены, что пользователи переосмыслили взгляд на смартфоны. Они хотят более функциональные и, следовательно, дорогие мобильные устройства.

В России также наблюдается подобная тенденция.

— В 2018 году покупатели стали более комплексно оценивать смартфон, — рассказала Лайфу PR-служба "М.Видео". — Важны не только дизайн, но и весь набор возможностей, включая продвинутую камеру, производительность, функции искусственного интеллекта, наличие NFC, диагональ, разрешение экрана и т. д.

Ранее Лайф назвал 7 самых ожидаемых смартфонов этой весны помимо Samsung Galaxy S10. Большинство из них уже представлены. Среди них есть телефон с пятью камерами и устройство с возможностью разблокировки по руке.