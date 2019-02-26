Представлен смартфон с рекордными толщиной и ёмкостью аккумулятора

Компания Energizer представила смартфон Power Max P18K с аккумулятором с рекордной ёмкостью в 18 000 мАч на выставке MWC.
Естественно, ёмкость батареи повлияла на толщину корпуса смартфона. Она составляет два сантиметра.
Девайс получил процессор MediaTek Helio P70, 6+128 ГБ памяти, 6,2-дюймовый Full HD-экран. Передняя панель безрамочная и не имеет вырезов.
Вторая особенность устройства — выдвижная селфи-камера. Она выезжает из верхней грани, если открыть приложение камеры и активировать фронталку. Также он оснащён тройной основной камерой.
Цена и дата выхода аппарата не объявлены.
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