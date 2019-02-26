Названа главная проблема складного Huawei Mate X

Топ-менеджер компании пообщался с журналистами на выставке и поделился некоторыми подробностями о революционном устройстве.

Президент мобильного подразделения Huawei Хи Ганг сказал журналистам на MWC, что Mate X будет дорабатываться до выхода, передаёт Android Insider.

Скорее всего, это связано с конструкцией смартфона. Он разделяется пополам благодаря работе скрытого шарнира, и долговечность этой конструкции остаётся под вопросом, хотя генеральный директор компании Ричард Ю сообщил, что девайс выдержал 100 тысяч сгибаний.

Huawei Mate X складывается экраном наружу. В разогнутом состоянии его диагональ составляет 8 дюймов, в согнутом — 6,6 и 6,3 дюйма. Их можно использовать и как тыльные, и как основные. Чтобы их "переключить", нужно повернуть сложенный смартфон другой стороной. В разложенном состоянии селфи-камеры нет, поговорить по видеочату не получится.

Смартфон выйдет в продажу в середине 2019 года. Его стоимость составит 2600 долларов. Ранее было показано воспроизведение игр на складном смартфоне.