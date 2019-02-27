OnePlus 7 лишится возможности, которой дорожат Galaxy S10 и Xiaomi Mi 9

Компания продолжает гнуть свою линию и настаивает, что проводная быстрая зарядка практичнее беспроводной.

OnePlus 7 не получит беспроводную зарядку. Об этом сообщил исполнительный директор компании Пит Лау на MWC.

Компания делает ставку на проводную быструю зарядку Dash Charge. Она может зарядить смартфон наполовину всего за 20 минут и полностью — менее чем за час.

Лау не первый раз так говорит о беспроводной зарядке. Аналогичным образом он повёл себя, говоря о OnePlus 6. Кроме того, топ-менеджер назвал беспроводную зарядку ненужной возможностью: "Мы не чувствуем необходимости в беспроводной зарядке. Мы не будем добавлять какую-либо функцию просто ради её наличия".

В феврале этого года были представлены Samsung Galaxy S10 и Xiaomi Mi 9. Эти смартфоны отличаются поддержкой быстрой беспроводной зарядки.

В OnePlus 6T производитель отказался от разъёма для наушников. По мнению компании, он теряет актуальность — пользователи всё чаще эксплуатируют беспроводные гарнитуры.