Samsung Galaxy S10 5G появился в ролике и удивил качеством видеосъёмки

Компания показала, что смартфон окажется уникален не только поддержкой сотовой связи нового поколения.

Samsung показала Galaxy S10 5G на видео.

Смартфон оказался больше S10+. Диагональ экрана 5G-версии — 6,7 дюйма, у S10+ — 6,4 дюйма.

Особенность Galaxy S10 5G — эффект боке при записи видео. На ролике в кадр на передний план попали другой смартфон и ваза, фон автоматически стал размыт.

Смартфон оснащён четырьмя основными камерами. Также у него самая большая ёмкость аккумулятора — 4500 мАч.

Galaxy S10 5G выйдет отдельно от других смартфонов серии. В Южной Корее он станет доступен в апреле этого года, а в США, скорее всего, летом.