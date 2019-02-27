Назван лучший смартфон главной мобильной выставки

Впервые им было признано устройство от Huawei — компании, чьи телефоны подняли планку качества мобильной фотографии в прошлом году.

Huawei Mate 20 Pro признан лучшим смартфоном на выставке MWC 2019, передаёт GizChina.

Эксперты присвоили ему лидерство за отличную производительность, привлекательный дизайн и инновационные зарядки. Напомним, он первым получил обратную беспроводную зарядку, смартфоны Galaxy S10 последовали за ним.

Это первый смартфон Huawei, ставший лучшим на MWC. Также он является лучшим камерофоном, находясь на первой строчке DxO Mark вместе с Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy S10+.

Mate 20 Pro работает на 7-нанометровом чипе Kirin 980, что обеспечивает высочайшую производительность. Ёмкость аккумулятора — 4200 мАч. Он оснащён тройной камерой, третий модуль — ультраширокий.