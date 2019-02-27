Чтоб было, как у OnePlus. В Xiaomi Mi 9 изменили форму выреза

Покупатели выразили недовольство вырезом под фронтальную камеру. Разработчики "кастомизировали" её.

В Xiaomi Mi 9 изменили форму выреза. Об этом сообщают XDA Developers.

Смартфон получил первое обновление программного обеспечения. Теперь вырез смотрится не как полукруг, а как капля, подобно OnePlus 6T. Это сделано путём добавления чёрной области по краям. Изменения были добавлены по просьбам пользователей.

Xiaomi Mi 9 работает на типовом процессоре Snapgragon 855, ёмкость аккумулятора — 3330 мАч, основная камера — тройная. В Европе модификация на 6+64 Гбайт будет стоить от 449 евро, на 6+128 Гбайт — от 499 евро. В переводе в рубли это 33 и 37 тысяч соответственно.

Ранее Лайф сравнил Mi 9 и Galaxy S10 по ключевым особенностям и выяснил, в каком случае надо брать первый, а в каком — второй. Смартфоны были представлены в один день — 20 февраля.