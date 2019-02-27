Samsung представила бюджетный смартфон с огромным аккумулятором

Вместе с этим недорогое устройство удивит большим, качественным экраном и наличием сканера лица.

Samsung представила бюджетный Galaxy M30 с аккумулятором на 5000 мАч.

Смартфон получил 6,38-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидными вырезом. На задней панели расположился сканер отпечатка, на нижнем торце — разъём для наушников, USB-C и нижний динамик.

Он будет работать на процессоре Exynos 7904. Устройство поддерживает карту памяти MicroSD на 512 ГБ и быструю зарядку. Основная камера — тройная, это обычный объектив, ультраширокий, и датчик для анализа глубины резкости. Селфи-камера одинарная, есть поддержка сканера лица.

Смартфон будет доступен в двух цветах: чёрном и синем. Его можно будет приобрести в двух модификациях: 4+64 ГБ приблизительно за 200 долларов и 6+128 ГБ примерно за 250 долларов.

Galaxy M — новая линейка компании. Создана в 2019 году для конкуренции с бюджетными смартфонами Honor и Xiaomi.