Galaxy S10 зарядит iPhone XS быстрее комплектной зарядки

Обратная беспроводная зарядка работает с большей мощностью, чем комплектный адаптер Apple.

Пользователи Reddit выяснили, что Samsung Galaxy S10 заряжает iPhone XS быстрее, чем адаптер, лежащий в комплекте со смартфоном.

Одна из особенностей корейского флагмана — обратная беспроводная зарядка. Она питает устройства с мощностью 9 Ватт, комплектный адаптер Apple — с мощностью 5 Ватт.

Обратная беспроводная зарядка Galaxy S10 предназначается для аксессуаров с поддержкой стандарта Qi: наушников Galaxy Buds и часов Galaxy Watch. Заряжать другой смартфон — сомнительное дело, сам S10 в таком случае быстро расходует заряд.

Galaxy S10 представили 20 февраля. Это четыре смартфона: S10e, S10, S10+ и S10 5G. Первые три выйдут в России 8 марта, последний в Южной Корее появится в апреле, а в США — летом.