Названа главная причина, по которой Huawei Mate X уступает Galaxy Fold

Китайский складной смартфон смотрится эффектнее и кажется удобнее, но более практичным, по мнению другого производителя, оказывается именно Samsung.

Представитель Motorola в беседе с Engadget сказал, что экраны складных смартфонов, сгибающиеся наружу, быстро царапаются.

По его словам, первые царапины появятся сразу после распаковки. Гибкие OLED-экраны очень хрупкие. Также представитель Motorola отметил, что компания сама хочет выпустить гибкий телефон. У него дисплей будет сгибаться вовнутрь, а по форме он будет напоминать обычный телефон и складываться поперёк.

Напомним, экран сгибается наружу у Huawei Mate X. Получается, Samsung Galaxy Fold в этом плане практичнее конкурента. У него дисплей складывается вовнутрь, а для пользования в таком состоянии прикреплён экран на спинке корпуса.