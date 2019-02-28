Европейские Galaxy S10+ оказались слабее американских

Оказалось, что в смартфоны производитель ставит разные процессоры. Поэтому скорость работы и показатели в бенчмарках будут отличаться.

Журналисты Android Authority сравнили производительность и скорость работы Samsung Galaxy S10+ на Snapdragon 855 и Exynos 9820. Первый оказался мощнее и быстрее.

Обе версии показали высочайшую производительность. При этом их процессоры работают по-разному из-за отличия архитектур процессора: Snapdragon изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, а Exynos — по 8-нанометровому.

Galaxy S10 на Snapdragon выходят в США и Китае, в остальных странах компания продаёт модели на Exynos. Напомним, в России продажи новых смартфонов начнутся 8 марта.