Apple может начать продажу iPhone с пустыми аккумуляторами

Есть вероятность, что в будущем, купив смартфон, планшет или ноутбук Apple, вы получите незаряженное устройство.

Возможно, iPhone, MacBook и iPad начнут продаваться с пустыми аккумуляторами. Об этом сообщает 9to5mac.

С такой инициативой выступило Федеральное агентство США. Это связано с правилами перевозки литий-ионных аккумуляторов. Так вероятность их возгорания во время полёта будет минимальной.

По правилам перевозки аккумуляторов заряд батареи не должен превышать 30%. К перевозу электроники в пассажирском отсеке это не относится: там поддерживается стабильная температура, поэтому ограничений нет.