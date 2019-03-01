"Роскачество" рассказало, как избежать прослушки через смартфон

Главный совет: не предоставлять приложениям доступ к микрофону и не пользоваться голосовыми сообщениями.

"Роскачество" совместно с экспертами по кибербезопасности рассказало, как избежать слежки через смартфон. Об этом сообщает ТАСС.

Шпионить могут не только вирусы, но и обычные приложения. Первая рекомендация — с осторожностью предоставлять доступ к файлам смартфона. Перед разрешением стоит задуматься, нужно ли приложениям давать доступ к контактам, галерее, микрофону и прочему.

Главный совет: не предоставлять доступ к микрофону и не пользоваться голосовыми сообщениями. По словам "Ростелеком-Solar", записи с микрофона активно используются в маркетинговых целях, показывая пользователям таргетированную рекламу. К примеру, если вы поговорили о поездке, на рекламных баннерах появятся предложения товаров и услуг на эту тему.

Особенно осторожно стоит вести себя пользователям Android из-за большого количества вирусов в операционной системе. На iOS они тоже есть, но их разработка стоит дороже.

Также эксперты советуют устанавливать программы только из официальных магазинов, App Store и Google Play. Вместе с этим рекомендуется обновлять операционные системы по мене выхода обновлений, в последних версиях система безопасности надёжнее.