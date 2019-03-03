Дойные коровы. Как Apple зарабатывает на владельцах гаджетов

iPhone, MacBook и iPad — самые дорогие и престижные устройства в своих сегментах. Тем не менее их продажа — далеко не основной источник дохода для компании Тима Кука. Рассказываем, как ещё купертиновцы зарабатывают на поклонниках марки.

Замкнутый круг

iOS — закрытая операционная система, на которую можно установить только приложения из официального и единственного магазина App Store. Он, в свою очередь, является самым прибыльным магазином приложений для смартфонов. По данным Sensor Tower, в третьем квартале 2018 года App Store принёс своим создателям 12 млрд долларов дохода, что на 93% больше, чем Google Play принёс своему владельцу.

Apple получает доход со всех приложений в App Store в соотношении 70/30: 70% уходит разработчикам, а 30% — владельцу магазина. Кроме платных приложений и встроенных покупок, множество программ предлагается по подписной модели: вы ежемесячно платите разработчику за пользование сервисом. Таким образом, эта модель улучшает положение и разработчиков, и Apple: оба получают стабильный доход каждый месяц.

На руку играют и множественные ограничения iOS. App Store является безальтернативным магазином приложений и также предлагает "костыли" для iPhone. К примеру, в нём можно найти приложение для записи телефонных звонков. Отметим, что этой функции нет в операционной системе и возможность пользования ею также будет предлагаться по подписке.

Плати за музыку

Компания также ввела подписочную модель в iTunes: пользователям не нужно платить за каждую песню отдельно. 169 рублей в месяц — и вам доступна вся медиатека официального стримингового сервиса Apple — Apple Music. В апреле 2018 года он достиг отметки в 40 миллионов платных подписчиков и стал самым быстрорастущим стриминговым сервисом в мире.

Никуда без аксессуаров

В феврале 2018 года издание Mac Otacara выяснило, что в iPhone 2019 года останется разъём Lightning, а в комплекте будет лежать обычная зарядка на 5 Вт. Причина слишком очевидна: Apple невыгодно менять разъём и класть более мощный адаптер в комплект, это снизит спрос на аксессуары.

Разъём Lightning отделяет iPhone от остального мира: если пользователь захочет купить новую зарядку, кабель или проводные наушники, это будут именно аксессуары Apple. Быстрая зарядка также приносит компании много денег. В этом случае покупать адаптер на 18 Вт и переходник Lightning/USB-C придётся отдельно. Компания уже много лет борется с теми, кто рискнул купить не оригинальный шнур: после очередного обновления операционной системы на экране гаджета всплывает предупреждение, что его хозяин использует не сертифицированные в Apple аксессуары, после чего он отключается от зарядки.

С 2016 года Apple мучает клиентов экспериментами с разъёмами. Тогда MacBook лишились USB 3.0, а iPhone — порта для наушников. Теперь пользователь ноутбука из Купертино просто вынужден покупать аксессуары. Во-первых, переходник для USB 3.0 и карты памяти. Во-вторых, наушники. В комплекте с iPhone лежит гарнитура с Lightning, а порт для них на MacBook — разъём в 3,5 мм. Это мотивирует либо брать вторые, либо переходить на беспроводные наушники и использовать их как на iPhone, так и на MacBook.

Чехлы на любой вкус

Чехлы на iPhone по-настоящему культовые. В начале десятых годов, когда индустрия смартфонов только развивалась, пользователю любого девайса на Android было трудно достать чехол. Адепты Apple чувствовали превосходство и по этой причине: аксессуары продавались в магазинах электроники, отдельных магазинах и сервисных центрах. Из любого материала, любого цвета, с любым принтом — выбор был чрезвычайно широк. Чехлы были от Apple и сторонних производителей. Купертиновцы, естественно, преподносят свои аксессуары как более качественные: якобы они делаются из более дорогих материалов и не царапают корпус.

В 2019 году положение не изменилось. С учетом того что в России стоимость многих гаджетов Apple подбирается к 100 тысячам, а замена того же экрана на смартфоне оценивается в 20–30 тысяч, чехлы стали уже жизненно необходимы.

Наваристые облака

Для резервной копии смартфона Apple отводит всего 5 Гб в iCloud. Это казалось мало ещё в 2011 году, когда такая возможность только появилась. В 2019 году объём накопителя может составлять до 512 Гб. Apple помнит о ваших деньгах: вы будете получать назойливые уведомления, а над иконкой настроек появится режущая глаз единичка.

Вы можете увеличить объём памяти до 50 Гб за 59 рублей в месяц, 200 Гб за 149 рублей в месяц и 2 Тб за 599 рублей в месяц. Таким образом, при покупке смартфона за одну тысячу долларов с отдельно взятыми аксессуарами пользователю будет необходимо брать подписку на увеличенный объём памяти для резервной копии. Резервную копию можно и отключить, но тогда вы не передадите по воздуху все данные на новый iPhone или планшет, если захотите обновить гаджет.

Официальный ремонт

Apple всеми возможными способами делает так, чтобы владельцы техники из Купертино ремонтировали её только в официальных центрах. У побывавших в сторонних компаниях iPhone могут отказать экран или сканер отпечатка пальца. Начиная с iOS 11 Apple не несёт никакой ответственности в случае неофициального ремонта — можно получить "кирпич", потому что смартфоны и планшеты блокируются при активации после перепрошивки, полного сброса настроек и подобных действий с системой.

Apple не продаёт комплектующие отдельно, а отгружает их только лицензированным сервисным центрам. Это гарантирует качество: пользователи могут не переживать, что в их электронику поставят "левые" детали. Но это способ заработка для производителя: например, замена экрана IPhone 8 Plus на оригинальный стоит 14 тыс рублей, замена стекла на задней панели — столько же, экран iPhone X — 22 тыс. Чтобы поменять экран на флагмане IPhone Х Max, готовьте 35 тыс. Если аппарат нельзя отремонтировать, Apple любезно предложит вам его заменить на точно такой же, но новенький. Правда, это тоже стоит денег. Цены кусаются. Например, iPhone XS Max можно обменять на новый за 50 тыс., iPhone 6s Plus — за 27 тыс., iPhone 5s — за 22 тыс., планшет iPad — за 18 тыс.