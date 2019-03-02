Почти не царапается и не гнётся. Galaxy S10 оказался очень прочным

Смартфон прошёл краш-тесты, несмотря на хрупкий на вид корпус. Спасибо Gorilla Glass 6.

Блогер Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything проверил на прочность корпус нового Samsung Galaxy S10.

Корпус Galaxy S10 оказался вполне прочным. Он не погнулся и не сломался даже от сильного давления. Также он хорошо защищён он царапин за счёт покрытия Gorilla Glass 6. Легко царапается разве что металлическая боковая рамка, экран и задняя панель — с трудом.

Наличие мелких царапин на экране не препятствует работе сканера отпечатка пальца — он определяет владельца даже с ними. Это связано с тем, что датчик ультразвуковой, а не оптический. Он перестаёт работать только при сильном повреждении дисплея.

Серию смартфонов Galaxy S10 представили 20 февраля. Они отличаются от предшественников "дырявыми" дисплеями и тройными камерами у S10 и S10+.

Год назад блогеры из SquareTrade протестировали флагманы Samsung Galaxy S9 и S9+ на противоударность. Результаты были неутешительными: устройства провалили почти все краш-тесты и разбивались с первого раза.