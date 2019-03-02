Топ-менеджер Huawei назвал главный недостаток Samsung Galaxy Fold

Наличие двух экранов делает смартфон менее удобным: утяжеляет и усложняет пользование.

Генеральный директор Huawei Ричард Ю в интервью Business Insider рассказал, как компания выбрала дизайн для складного смартфона Mate X. Она рассматривала несколько вариантов, один из которых был похож на Samsung Galaxy Fold с большим экраном, сгибающимся вовнутрь, и маленьким — на обратной стороне, но отказалась по одной причине.

Такой смартфон был бы слишком тяжёлым, а следовательно, неудобным для ношения в кармане. Топ-менеджер назвал такую идею плохой. Huawei Mate X оказался и легче, и тоньше Samsung Galaxy Fold.

Кажется, в ближайшее время мы услышим множество критики, касающейся складных корпусов. Ранее представитель Motorola сказал, что дисплей, сгибающийся наружу, сильно царапается. Таким образом, Mate X оказывается менее практичным, чем Galaxy Fold. Компания также готовит гибкий телефон, и он будет складываться поперёк корпуса вовнутрь.