Huawei выпустит первый бюджетный смартфон с тройной камерой

Бюджетный смартфон Huawei P30 Lite появился в базе данных TENAA, где указаны некоторые характеристики.
Смартфон записан под номером MAR-AL00, кодовое имя — Marie Claire. Размеры корпуса — 15,29x72,7x7,4 мм, диагональ экрана — 6,15 дюйма.
Особенность смартфона — тройная камера. Их характеристики и назначения не сообщаются. Ранее Huawei ставила тройные камеры исключительно на флагманы.
По слухам, разрешение камер составит 20+16+2 МП. Смартфон будет работать на прошлогоднем Kirin 710, пропорции экрана — 19,5:9, разрешение дисплея — Full HD+.
Серию Huawei P30 представят 26 марта в Париже. Главная новинка — Huawei P30 Pro, он должен удивить десятикратным оптическим зумом. Ранее его прототип нашли на MWC 2019.
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