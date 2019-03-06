Почти айфон (ну, или ей так скажешь). Выбираем бюджетный смартфон к 8 Марта

Среди предпочтений женщин к подаркам гаджеты стоят не на последнем месте. Лайф разобрался, какие смартфоны и аксессуары можно купить в подарок в пределах 20 тысяч рублей.

Nokia 7 Plus. Цена: 20 тысяч рублей

Лучшее устройство компании, которое сочетает в себе достойные параметры с приятным и практичным внешним видом.

Корпус металлический, а значит, чехол не нужен. На передней панели нет вырезов, сверху и снизу — две толстые рамки, из-за них девайс с диагональю экрана 6 дюймов смотрится в руке вполне массивно.

Snapdragon 660 обеспечивает производительностью среднего уровня, проблемы возникают только при запуске мощных и слабо оптимизированных игр, вроде PUBG. Чистый Android — это быстрая работа и оперативные обновления, в прошлом году девайс одним из первых получил Android Pie.

Другие характеристики тоже на достойном уровне. С аккумулятором 3800 мАч заряда батареи хватит на день, а то и полтора. В смартфоне стоит удобный разъём USB-C и поддерживается быстрая зарядка. Есть NFC и разъём для наушников.

Камера достойно снимает в любых условиях и превосходит сегмент до 20 тысяч рублей, но выделить в ней прямо нечего.

В итоге за 20 тысяч рублей покупатель получит современный смартфон с приличными характеристиками.

Honor 8X. Цена: 18 тысяч рублей

Прошлогодний хит в стильном корпусе и с очень достойным IPS-экраном — это, пожалуй, сильнейшие стороны смартфона. Пользователь получит приятные тактильные ощущения, а 6,3-дюймовый экран Full HD+ обеспечит комфортный просмотр видео и скроллинг сайтов, мессенджеров и соцсетей. Яркости достаточно, чтобы пользоваться днём.

С Kirin 710 ограничения в работе всё же возникают. Играть в мощные игры, вроде PUBG, придётся только на низких настройках графики, тогда "тормоза" будут почти не заметны. В остальном проблем нет, смартфон работает быстро. С аккумулятором на 3700 мАч и хорошей оптимизацией, без сильных нагрузок вроде игр, девайс проработает два дня без подзарядки.

Камера — самое противоречивое, что здесь есть. При идеальном освещении выходят достойные фото, но при ясном дне камера может подвести. Портретный режим — сильнейшая сторона: фон размывается плавно по мере отдаления объекта от камеры. У смартфонов Huawei с этим режимом порядок. Зато AI и "Ночь" тут для красоты — из десяти снимков качественными получатся один-два.

Главный недостаток смартфона — древний разъём microUSB, наличие которого совсем огорчает в 2019 году. Он непрактичный — кабель можно воткнуть только одной стороной. Также оболочка EMUI слишком на любителя. Как минимум напрашивается радикальный редизайн.

Xiaomi Mi A2. Цена: 17 тысяч рублей

Во втором поколении бюджетников на чистом Android Xiaomi провела работу над ошибками: Mi A1 радовал чистой и быстрой операционной системой с оперативными обновлениями, но отталкивал из-за странного дизайна и слабой камеры. Здесь корпус выполнен по канонам 2018 года, а камера как минимум держит уровень среднебюджетного сегмента, как максимум — превосходит его.

В сравнении с Honor 8X она смотрится увереннее. Детализация средняя, зато на ночных фото меньше шумов и больше света. А лучшее, что здесь есть, — портретный режим, в котором алгоритмы справляются с отделением объекта от фона даже в сложных участках (вроде кудрявых волос).

Плюсов у корпуса — два. В первую очередь у него нет многих раздражающей "чёлки". Также он выполнен из металла без стеклянного покрытия — можно носить без чехла. Задняя панель соответствует тренду 2018 года: камера с вертикально расположенными сенсорами, а между ними — вспышка, посередине — сканер отпечатка пальца. Недостаток корпуса — чересчур сильно выпирающая камера. Она может торчать, даже когда телефон в чехле, из-за этого он неровно лежит на столе.

Ещё один компромисс — аккумулятор. Преимущество — наличие USB-C и быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, недостаток — ёмкость батареи 3010 мАч, с ней смартфон живёт максимум один день при умеренной работе. Ещё один минус — отсутствие NFC, только из-за этого Honor 8X может смотреться гораздо выгоднее. Snapdragon 660 по мощности такой же, как и Kirin 710, поэтому производительность будет той же.

ASUS ZenFone Max Pro (M2). Цена: 18 тысяч рублей

ASUS — в бюджетном сегменте полноценный конкурент Honor и Xiaomi. Фишка модели с чудовищно графоманским названием — автономность: батарею на 5000 мАч удалось разместить в тонком корпусе, при средней нагрузке с ней он проработает как минимум два дня без подзарядки.

Второй плюс смартфона — большой экран Full HD+. Угол обзора широкий, цветопередача достойная, яркость позволяет комфортно пользоваться при ясном дне, а покрытие Gorilla Glass 6 защитит от падений и царапин.

Камера значительно улучшена по сравнению с предыдущим поколением. Ночные снимки почти без шумов, объект на первом плане качественно отделяется даже не в портретном режиме — создаётся эффект размытия, детализация и цветопередача — на уровне. Пожалуй, главный недостаток камеры — видео. Из-за отсутствия оптической стабилизации про него лучше вообще забыть.

По другим характеристикам телефон также на достойном уровне: тут тот же, что и в Mi A2, Snapdragon 660, динамик достаточно громкий. Российский рынок важен для производителя, поэтому бюджетная модель оснащена NFC. Оболочка максимально приближена к стоковому Android. Возможности кастомизации не широкие, но радует, что работает быстро.

Корпус, несмотря на оригинальное оформление основной камеры, смотрится вполне обычно: "чёлка", "подбородок", вертикально расположенные модули. Удивляет защитное покрытие Gorilla Glass 6 — с ним шансов разбить стеклянное покрытие гораздо меньше.

Xiaomi Redmi 5 Plus. Цена: 9–14 тысяч рублей

За год продаж цена смартфона опустилась ниже 10 тысяч, и в новом ценовом уровне это безальтернативный лидер по соотношению цены и качества.

Сильнейшая сторона Plus — экран. Картинка чёткая (разрешение — Full HD+), цвета насыщенные, яркость достойная — идеально для мультимедиа: на большом и чётком дисплее удобно смотреть видео, также им комфортно пользоваться при ясном дне.

Характеристики опять же выше своего ценового уровня. Snapdragon 625 позволяет играть в самые мощные и плохо оптимизированные игры на минимальных настройках с небольшими лагами. Аккумулятора на 4000 мАч достаточно для 1,5 дня пользования, омрачает ситуацию microUSB, с которым кабель можно воткнуть только с одной стороны, и отсутствие быстрой зарядки.