Кажется, Samsung заработает на продажах складного iPhone

Корейская компания будет получать прибыль с каждого проданного гибкого смартфона Apple, если в него поставят её комплектующие.

Samsung предоставила Apple на тест 7,2-дюймовую гибкую матрицу. Об этом сообщает ETNews. Такая же, только меньшего размера уже используется в Galaxy Fold.

Цель корейцев — стать крупнейшим поставщиком гибких экранов, а не пытаться сделать технологию эксклюзивной для своих смартфонов. Компания уже может производить до 2,4 миллиона таких комплектующих в год и при необходимости может увеличить оборот до 10 миллионов в год.

Samsung уже является крупнейшим поставщиком OLED-экранов для классических смартфонов. Её комплектующие стоят в iPhone X, XS и XS Max. За счёт этого компания зарабатывает 110 долларов с каждого проданного iPhone X.